- Producatorul roman de gaze Romgaz are capacitatea de a sustine investitia in proiectul Neptun Deep din Marea Neagra si ar trebui sa fie operatorul acestei exploatari, a declarat, marti, Iulian Iancu, presedintele Comitetului National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME), intr-o intalnire…

- Pretul certificatelor de CO2 si cel al gazelor, precum si revenirea la consumul industrial dinainte de pandemie se afla printre cauzele principale ale scumpirii electricitatii in ultima perioada, potrivit unei analize realizate de Future Energy Leaders (FEL) Romania, programul de tineret al Comitetului…

- Gazul natural din Marea Neagra va fi scos probabil la sfarsitul anului 2025 sau in 2026, a declarat marti ministrul Energiei, Virgil Popescu. Acesta a aratat ca, in prezent, Romgaz negociaza cu ExxonMobil achizitionarea pachetului de 50% din Neptun Deep, cealalta jumatate fiind deținuta de OMV Petrom.…

- Energia spot pentru miercuri se tranzactioneaza la nivelul record de 688 de lei pe MWh (peste 140 de euro), pe varf de consum, desi revenirea centralei de la Cernavoda la capacitate maxima concomitent cu...

- Specialiștii explica motivele pentru care Romania este supusa unor fenomene meteo extreme. Marea Neagra joaca un rol foarte important in manifestarea precipitațiilor din țara, cu precadere din sudul și estul teritoriului. Ultimul ciclon care a lovit Romania, in anul 2012, a facut ravagii. Ciclonul din…

- Romania isi asigura doua treimi din productia de energie din surse regenerabile, vineri dupa-amiaza, si exporta peste 1.000 de MW, potrivit datelor privind starea sistemului energetic national, postate in timp real pe site-ul Transelectrica si analizate de AGERPRES. Aceasta pe fondul unei…

- Future Energy Leaders (FEL) Romania, programul de tineret al Comitetului National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME), organizeaza, marti, conferinta cu tema "Women in Energy: diversitatea de gen in sectorul energetic". Evenimentul din acest an abordeaza problema diversitatii de gen in…

- Uniunea Europeana (UE) pune la dispozitie 1,8 trilioane de euro pentru doua programe de iesire din criza - Recovery Plan si Next Generation EU - din care 30% pentru finantarea tintelor privind schimbarile climatice, iar potentialul Romaniei in sectorul energetic este urias in actualul context strategic,…