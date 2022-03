Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile italiene au confiscat vineri mega-iahtul oligarhului rus Andrei Melnichenko, potrivit unui comunicat al poliției financiare a Italiei, citeaza CNN . Declarația spune ca nava – numita „SY A” – valoreaza aproximativ 530 de milioane de euro (578 de milioane de dolari) și era depozitata in…

- Președintele Joe Biden a ordonat, vineri, Departamentului de Stat al SUA sa acorde Ucrainei sprijini militar in valoare de 350 de milioane de dolari, potrivit CNN, care citeaza Casa Alba. Intr-un memorandum adresat secretarului de stat Antony Blinken, Biden a ordonat ca 350 de milioane de dolari alocați…

- In aproximativ o luna de la lansarea numarului unic pentru copii 119, peste 19.000 de persoane au apelat linia dedicata, iar dintre acestea 4.000 de apeluri au reprezentat cazuri reale, potrivit unui comunicat al Ministerului Familiei. Autoritațile iau in calcul extinderea acestui serviciu și pentru…

- Un raport ONU arata ca tara noastra va avea in 2100 doar 11,9 milioane de locuitori, cu peste 7 milioane de persoane mai putin decat in prezent. ONU sustine, pe baza unei simulari realizate cu un program informatic, faptul ca in 2100 Romania va avea 11.877.960 locuitori. In 2030, Romania va avea 18.306.092…

- Autoritațile au transmis ca 13 cazuri noi de infectare cu tulpina Omicron au fost depistate luni, 27 decembrie, in Romania. Astfel, totalul cazurilor din țara noastra a ajuns la 38 de infectari. Cele mai multe dintre cele de astazi au fost depistate in București, 10 mai exact, alte doua sunt in județul…

- Un cutremur puternic, cu o magnitudine de 4,5 pe scara Richter s-a produs, sambata, in nordul Italiei. Institutul Național de Geofizica din Italia anunța ca seismul a avut epicentrul in zona de vest a orașului Bergamo. Locuitorii din orașul Milano au resimțit puternic mișcarea seismica și au ieșit pe…

- Marocanul, suspectat ca a ucis doi studenți la Iași, va fi adus in Romania, dupa ce autoritațile judiciare italiene au aprobat extradarea acestuia. Acesta va ajunge in Romania pe 21 decembrie. Poliția Romana a anunțat in urma cu doua zile ca, in urma colaborarii cu autoritațile din Italia (Poliția Statala…

- Principalul suspect in cazul dublului asasinat de la Iași a fost prins in Italia. Barbatul, de origine marocana, fugise din Romania in noaptea comiterii faptelor. Suspectul, care a fost dat in urmarire internaționala, a fost localizat și reținut in Roma. “Prin cooperarea dintre Poliția Romana și autoritațile…