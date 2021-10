Stiri pe aceeasi tema

- De astazi au intrat in vigoare noile restricții privind certificatul verde, iar autoritațile au decis sa adopte și cateva excepții pentru a se clarifica anumite aspecte care erau lasate cu semnul intrebari. La intrarea in mall e valabil pașaportul COVID, dar de asemenea și la intrarea in hotel.

- O femeie din Constanța este anchetata dupa ce ar fi folosit intr-o cafenea un certificat verde care nu-i aparținea. Potrivit polițiștilor, pe numele ei a fost deschis un dosar penal privind infracțiunea de fals in declarații. Incidentul a avut loc intr-o cafenea din Constanța in timpul unei acțiuni…

- In Israel cei care nu fac doza booster pot pierde certificatul verde. De altfel, noile reguli se aplica și celor vindecați de COVID pentru a face rapelul și pentru a fi eligibili pentru green pass. Potrivit unui nou set de reguli, israelienii care refuza doza a treia de vaccin iși pierd green pass-ul,…

- Romanii din Italia risca suspendarea contractului de munca, daca nu prezinta certificatul verde. Cand intra in vigoare masura Romanii care lucreaza in Italia risca sa le fie suspendat contractul de munca daca nu vor prezenta Certificatul verde COVID. Noile reguli prevad și amenzi de pana la 1.500 de…

- Din prima zi in care certificatul verde ar trebui utilizat pentru accesul la restaurantele din Iasi, reporterii ZDI au facut o proba sa vada cum se respecta aceasta masura. Concluzia: mai degraba nu se respecta. La restaurantele mici, de cartier, nu ne-a solicitat nimeni sa prezentam un certificat verde.…

- Cluj-Napoca a depașit pragul de 3 infectari la mia de locuitori și certificatul verde va fi obligatoriu. Regula urmeaza sa fie confirmata intr-o ședința a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Cluj. Cei care s-au vaccinat, au un test negativ sau au trecut prin boala vor putea merge la restaurant,…

- Noile restrictii vin cu reglementari și in cadrul Shopping City Satu Mare. Conducerea mall-ului anunța cateva masuri. Iata noile reglementari: Ca urmare a noilor reglementari anuntate de autoritați, incepand de astazi, 18 septembrie, activitatea restaurantelor și cafenelelor Cinematografului Cineplexx,…