Administratia combinatului siderurgic ArcelorMittal Hunedoara nu dispune de resursele financiare necesare pentru compensarea veniturilor angajatilor care s-au aflat luna trecuta in somaj tehnic, perioada pentru care vor primi 75% din salariu, insa este deschisa unor viitoare negocieri in situatia in care fabrica va functiona bine in urmatoarea jumatate de an, a informat miercuri presedintele Sindicatului Siderurgistul, Mircea Bordean.



