Hugh Grant: Marea Britanie e terminata cu Boris Johnson ca prim-ministru Actorul Hugh Grant a comentat situatia politica din tara sa natala intr-un interviu acordat in Statele Unite: Marea Britanie e terminata cu Boris Johnson ca prim-ministru, e o catastrofa, a spus vedeta.



Artistul este un critic vehement al miscarii Brexit si al politicianului britanic Boris Johnson.



Hugh Grant a spus ca rezultatul alegerilor britanice din decembrie e o "catastrofa" iar Marea Britanie e "terminata".



Hugh Grant a spus ca rezultatul alegerilor britanice din decembrie e o "catastrofa" iar Marea Britanie e "terminata".

Vedeta a fost chestionata intr-un interviu legat de lansarea peliculei "The Gentlemen" despre sustinerea pe care a aratat-o in perioada electorala pentru…

Sursa articol: business24.ro

