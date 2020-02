Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile sanitare chineze au publicat detalii despre mai mult de 70.000 de cazuri de infectare cu Covid-19, in cel mai amplu studiu realizat de la izbucnirea epidemiei, la finalul anului 2019. Cele mai recente cifre oficiale arata 1.873 de decese si 72.436 de cazuri de imbolnavire. Datele Chinese…

- Autoritațile de sanatate din China au raportat ca 98 de persoane au murit din cauza coronavirusului, luni. Bilanțul global al deceselor din cauza COVID-19 a ajuns la 1.873, scrie CNN. Numarul de cazuri confirmate cu noul coronavirus, la nivel global, este acum 73.243, potrivit Mediafax. Șeful Organizației…

- Numarul de noi cazuri de coronavirus din provincia chineza Hubei a reinceput sa creasca luni, dupa doua zile de scadere, autoritațile impunand noi restricții dure de circulație pentru a preveni raspandirea epidemiei ce a ucis pana acum aproape 1.800 de oameni, transmite Hotnews, care citeaza Reuters.Efectele…

- Comisia Naționala de Sanatate din China a anunțat ca joi au fost identificate aproape 2.000 de noi cazuri de infecție cu noul coronavirus, astfel ca numarul total al îmbolnavirilor a ajuns la 9.692 de cazuri, informeaza Mediafax citând CNN. Aceasta reprezinta o creștere cu 1.982 de cazuri…

- Cel putin 17 persoane au murit din cauza virusului aparut in China, in total fiind inregistrate aproximativ 500 de cazuri de infectii, au declarat miercuri dupa-amiaza autoritatile chineze, informeaza CBS News si CNN.Autoritatile din provincia Hubei, in care se afla orasul Wuhan, au anuntat…

- Autoritațile chineze au anunțat miercuri ca noua persoane au decedat pana acum din cauza noului tip de coronavirus, iar 440 de persoane au fost infectate, informeaza site-ul agenției de presa Reuters.