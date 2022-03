Huawei PixLab X1 este o imprimantă cu laser şi HarmonyOS la bord Huawei a avut la standul sau de la MWC 2022 o sumedenie de produse noi, printre care si o premiera pentru companie: o imprimanta, numita PixLab X1. Aceasta este prima imprimanta cu HarmonyOS din lume si pare gandita pentru mediul business. Huawei a mizat in acest caz pe o conectivitate avansata si pe simplitate de utilizare. Compania a gandit un produs nascut din analizarea lipsurilor segmentului. Suporta conexiune via Bluetooth, are si Wi-Fi, dar si NFC, port Ethernet, port USB 2.0. Atunci cand o tableta, telefon Huawei sau PC sau alte terminale sunt in apropierea lui PixLab X1, procesul de pairing… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Printre multiplele lansari Huawei de la MWC 2022 se numara si acest Huawei MateBook E, care este in mod clar mai aproape de o tableta, decat de un laptop. Ne intriga deci denumirea de MateBook in loc de MatePad, dar ce e drept fata de alte MatePad-uri nu are nici Android si nici HarmonyOS, ci Windows…

- Huawei a avut cel mai mare stand de la Mobile World Congress 2022 si acolo a etalat produsele din gama Smart Office si care se bazeaza pe noua solutie Super Device. Ea permite interconectarea dispozitivelor companiei, dar si lucrul in paralel si in continuare pe ele. Cel mai puternic si impunator dispozitiv…

- Grupul Bulitt a anunțat lansarea modelului Cat Q10, un hotspot de internet mobil 5G rugged. Cat Q10 ofera conectivitate de mare viteza pentru mai multe dispozitive, in special in aer liber. Are certificare IP68 de rezistența la praf și la apa și Mil-Spec 810H, fiind construit pentru a rezista daca este…

- Huawei a prezentat cateva produse noi la MWC 2022 , iar dintre ele se remarca o tableta cu E-Ink numita Huawei MatePad Paper. Are ecran monocrom E-Ink, suporta input de la stylus si vine cu o autonomia generoasa. Tableta dispune de un spate acoperit cu piele vegana si e foarte subtire si usoara (360…

- Bang & Olufsen a lansat castile Beoplay Portal 2022, o versiune pentru gameri. Avem de-a face cu un refresh al unor casti care existau deja. Este o varianta upgradata a lui Beoplay Portal, lansata in 2021, iar versiunea 2022 are imbunatatiri la conectivitate si design. Bang & Olufsen este un brand de…

- Asteptati-va sa vedeti multiple lansari de proiectoare de top in acest an, doar suntem in an de Cupa Mondiala FIFA 2022. Epson a inceput in forta, cu Pro Cinema 4K PRO-UHD LS12000, un proiector laser cu tehnologie pixel shift de generatie noua si output 4K la 120 Hz. Dispozitivul vine cu doua porturi…

- Mult asteptata „consola” de la Valve, de fapt un PC in format de consola portabila e gata sa ajunga la public. Valve a confirmat ca Steam Deck va sosi la final de luna februarie, iar cei care au rezervat terminalul vor primi o invitatie pe 25 februarie. Vor avea la dispozitie 3 zile pentru a plasa comanda,…

- Huawei Watch GT Runner este cel mai nou produs adus de Huawei in Europa si ceasul de fitness vine cu un corp ușor, un design imbunatațit al antenei GPS și aceeași viața excelenta a bateriei specifica celorlalte purtabile Huawei. Dispozitivul este disponibil in China din noiembrie, iar acum apare in…