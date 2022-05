Huawei P50 Pro primeşte 5G cu o husă specială; Cât costă? Huawei P50 Pro este flagship-ul principal al celor de la Huawei pe anul 2022, dar ii lipseste o dotare importanta: conectivitatea 5G. El se limiteaza la 4G, deoarece Huawei a primit in 2019 o interdictie de a folosi componente cu tehnologie americana. Ca atare e nevoie de workaround-uri, precum o husa cu 5G, cum vedem aici. E important de subliniat ca aceast a husa nu este produsa de catre Huawei, ci de catre o firma third party cunoscuta drept Soyealink. Costa 115 euro si nu e foarte clar daca se va vinde si in afara Chinei. Arata ca o husa normala din poliuretan, doar ca vine cu un modem 5G… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

