Huawei P40 Pro versus Samsung Galaxy S20+. Care e mai tare?

Stiri pe aceeasi tema

- Unele conferințe programate pentru urmatoarea perioada vor fi amânate sau chiar anulate, potrivit unor anunțuri transmise, în cursul zilei de luni, de catre unele companii. Acestea invoca siguranța participanților și masurile anunțate de catre autoritați. Ce conferințe au fost amânate…

- Vrand nevrand, comparatiile si legaturile cu tehnologiile americane, la care Huawei nu mai are acces, sunt inevitabile. Producatorul chinez nu s-a ferit sa se inspire de la Apple cand a desenat noua tableta. Aceeasi legatura (sau lipsa a ei) este evidenta si pe partea software. Dispozitivul, la fel…

- Potrivit unui unei informații de ultima ora , GSMA, compania care organizeaza Mobile World Congress , urmeaza sa aiba o noua reuniune vineri, in care sa tranșeze soarta targului tehnologic din acest an pe fundalul epidemiei cu Coronavirus. In anunțul anterior, GSMA a recunoscut oficial ca epidemia cu…

- Pentru ca astazi incepe oficial noul an in peisajul smartphone-urilor, odata cu lansarea lui Samsung Galaxy S20, din San Francisco, am decis sa arunc o ultima privire asupra dispozitivului care mi-a oferit cea mai placuta experienta de utilizare in anul ce-a trecut.

- Fintech-urile, adica alternativele digitale la bancile clasice, au inceput sa invadeze Romania. Dupa Revolut, un alt fintech britanic, Monese, intra pe piata. Am rezumat in acest articol diferentele dintre cele doua servicii si care sunt avantajele si dezavantajele fiecaruia.

- Samsung aplica inca o lectie din „manualul” Apple, refuzand cererile operatorilor telecom din Coreea de Sud pentru a ieftini smartphone-ul pliabil Galaxy Fold, lansat in toamna anului trecut, scrie go4it.ro. In general, dupa aproape jumatate de an de la lansare, dispozitivele mobile incep sa scada in…

- Parlamentarii europeni au votat joi, cu o larga majoritate, in favoarea introducerii unui incarcator universal pentru toate dispozitivele mobile din Europa, o masura criticata de grupul american Apple, producatorul telefoanelor iPhone, transmit Reuters si AFP. Membrii Parlamentului European…

- Probabil una dintre cele mai mari probleme pe care Huawei le are pe partea de software dupa „divortul” de Google Mobile Services, este absenta Google Maps, cel mai popular serviciu de harti si navigatie din lume, scrie go4it.ro. Desi pana acum nu a venit cu o alternativa integrata, compania chineza…