Huawei App Gallery poate fi accesat de toate telefoanele cu sistem de operare Android Huawei iși deschide porțile catre toate smartphone-urile cu Android, indiferent de marca. Astfel, incepand cu data de 1 decembrie, utilizatorii Android beneficiaza de acces gratuit catre zeci de mii de aplicații locale și internaționale, alaturi de alte beneficii importante disponibile in magazinul virtual. Pana acum, aplicațiile din magazinul Huawei putea fi accesate doar de telefoanele produse de companie. Ecosistemul Huawei AppGallery este de acum deschis tuturor utilizatorilor Android, oferindu-le acces rapid la toate aplicațiile de care au nevoie in activitațile lor de zi cu zi. Magazinul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

