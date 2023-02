Depozitul celui mai mare distribuitor de jucarii erotice din Spania a fost pradat de hoți, iar bunurile sustrase se ridica la 80.000 de euro. CEO-ul companiei, Mario Romero Molina, a declarat ca hoții au furat inclusiv șapte vibratoare din aur și oțel, ale caror prețuri de vanzare variaza intre 16.000 și 17.000 de euro – […] The post Hoții au furat jucarii sexuale placate cu aur, in valoare de 15.000 de lire sterline fiecare, dintr-o fabrica din Spania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .