- Potrivit unui sondaj realizat de Travelminit.ro pe tema intențiilor de calatorie ale romanilor, 68% dintre respondenți au confirmat faptul ca iși doresc sa calatoreasca in țara in urmatoarele patru luni. Așa cum era de așteptat, 61% dintre ei vor sa calatoreasca in timpul verii, perioada tradiționala…

- Mihai Traistariu, in varsta de 47 de ani, deține șase garsoniere la mare, in Navodari, iar pe toate le-a inchiriat pentru mini-vacanța de 1 Mai și Paște. Artistul nu s-a ferit sa spuna public cat cere pentru o noapte de cazare.Romanii și-au facut deja rezervarile pentru mini-vacanța de 1 Mai și Paste,…

- Anul acesta, romanii cu venituri mici vor beneficia de tichete pentru masa de Paște. Pe ce data vor primi oamenii ajutorul oferit de statul roman și cine sunt persoanele care vor beneficia de acești bani.

- Romanii se pregatesc pentru cateva zile libere in luna mai. ”Puntea” pe care o pot face chiar de Paște ii entuziasmeaza atat pe turiști, cat și pe cei care dețin afaceri - mai mici sau mai mari - pe litoralul autohton.

- Magazinele alimentare - in special cele de tip hipermarket - aplica mai multe preturi la acelasi produs, in functie de cantitatea achizitionata, relateaza Ziarul Financiar, citat de Realitatea Plus.Unul dintre primii retaileri care au aplicat acest model este chiar o companie romaneasca ce opereaza…

- Guvernul elen a decis sa impuna o noua taxa de cazare incepand cu sezonul turistic pentru a finanța lucrarile de reparație care au fost afectate de incendiile forestiere și inundațiile grave.Taxa pentru rezistența la schimbarile climatice este perceputa turiștilor incepand cu 1 martie și va dura pana…

- Catalin Gherzan: Romanii risca sa plateasca sume uriașe pentru catastrofele lasate in urma de USR și de miniștrii lui Cioloș La fel ca in cazul achizițiilor supradimensionate de vaccinuri COVID, romanii risca sa plateasca sume uriașe pentru catastrofele lasate in urma de USR și de miniștrii lui Cioloș,…