- „Bombardierul” care și-a umflat mușchii pe internet și i-a amenințat pe polițiști ca le varsa mațele cu brișca s-a transformat intr-un mielușel, la racoare, iar in pofida lacrimilor de crocodil pe care le-a varsat la tribunal, a aflat ca mai are de stat dupa gratii.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, referitor la sentinta care este asteptata, astazi, in dosarul „Colectiv”, ca este momentul sa avem o sentinta definitiva. Seful statului a mai explicat ca are asteptari mari de la Guvern, privind cheltuirea banilor din PNRR, pe care, daca ii folosim cu chibzuinta,…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat joi ca „așteptam cu toții acest verdict” in dosarul Colectiv. „A fost o tragedie imensa”, a subliniat președintele. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Un barbat, de 33 de ani, din Sangeorz Bai, a fost arestat marți, 10 mai, in urma investigațiilor efectuate de polițiștii Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase, in baza ordonanței de delegare, in cadrul unui dosar penal instrumentat de D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Bistrița-Nasaud. Dosarul…

- Ieri, o tanara buzoianca a avut ocazia sa participe la o ședinta de guvern aparte, in cadrul careia fiecare ministru a avut alaturi un tanar. Oana Blidaru, absolventa de Hasdeu, studenta la Academia de Poliție, l-a secondat pe ministrul de Interne, Lucian Bode. Nu intamplator a fost aleasa Oana, ea…

- Neobosita in a demasca plagiatorii de la varful instituțiilor de forța din Romania, jurnalista Emilia Șercan a devenit din nou ținta atacurilor celor vizați de dezvaluirile sale. Dosarul șefilor de la Academia de Poliție, chestorul de poliție Adrian Iacob și comisarul-șef Petrica Mihail Marcoci, condamnați…

- Gabriel Liiceanu, presedinte al Grupului Humanitas, i-a adresat premierului Nicolae Ciuca o scrisoare in care vorbeste referitor la cazul Emiliei Sercan, care a fost supusa in ultimele luni unei campanii de intimidare si discreditare, despre „soarta pe care au avut-o in anii din urma in Rusia jurnalistii…