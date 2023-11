Stiri pe aceeasi tema

- Intelectualul Mercur se ciocnește astazi cu Chiron, vindecatorul ranit, iar aceasta confruntare poate duce la dezvaluirea unor adevaruri ascunse de ani de zile. In funcție de situație, aceste dezvaluiri ar putea fi șocante și dureroase pentru unii, insa, pe termen lung, ar putea duce la o vindecare…

- Astazi este momentul potrivit pentru a ne urmari ambitiile si a face schimbarile necesare ca sa ne indeplinim visurile. In plus, Luna colaborand cu Venus si Jupiter ne aduce un val de noroc si buna dispozitie - suntem ghidati in directia spre prosperitate, abundenta si armonie in relatiile noastre cu…

- Horoscopul zilei ne ma spune ca Mercur, intr-o conversatie armonioasa cu transformatorul Pluto, ne sustine sa fim mai sinceri, pasionati si persuasivi. In cele din urma, frumoasa Venus il intalneste pe visatorul Neptun, intensificand idealismul nostru.Horoscop zilnic BERBEC Poate ca iti este dificil…

- Horoscopul zilei ne mai spune ca Luna in Capricorn va forma mai multe unghiuri puternice si o pereche de trigoane consecutive cu Mercur si Jupiter, crescandu-ne increderea, apoi o ultima cuadratura cu Marte, ne indeamna la actiune si deliberare.Horoscop zilnic BERBEC Foloseste-ti creativitatea azi ca…

- Horoscopul zilei ne mai spune ca Luna in Capricorn va forma mai multe unghiuri puternice si o pereche de trigoane consecutive cu Mercur si Jupiter, crescandu-ne increderea, apoi o ultima cuadratura cu Marte, ne indeamna la actiune si deliberare.Horoscop zilnic BERBEC Foloseste-ti creativitatea azi ca…

- Horoscopul zilei ne da o veste buna: Venus se va transforma direct in Leu, trezindu-se dintr-o faza retrograda de sase saptamani si readucandu-i magia la viata. In sfarsit, este timpul sa obtinem ceea ce ne dorim.Horoscop zilnic BERBEC Poti fi mult mai atractiv decat esti constient si o influenta astrala…