Horoscopul zilei 8 octombrie. Zodia care găsește o sumă mare de bani BerbecBerbecul este sfatuit sa petreaca mai mult timp in aer liber. De asemenea, va puteți apuca de yoga pentru a va imbunatați sanatatea fizica și pentru a gasi armonia in interiorul dumneavoastra. TaurTaurii ar trebui sa se uite cu atenție sub picioarele lor astazi. Ați putea gasi o suma mare de bani și sa va oferiți un cadou frumos. GemeniReprezentanții acestei constelații zodiacale se pot afla intr-o situație neplacuta care le-ar putea „submina” credibilitatea. Pastrați-va mintea deschisa și nu lasați strainii sa se apropie de dumneavoastra. RacRacii vor putea, in sfarșit, sa iși rezolve toate… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

