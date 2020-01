Stiri pe aceeasi tema

- Iata care sunt mesajele pentru anul 2020 ale cartilor de tarot, la capitolele dragoste, bani si cariera. Horoscop 2020 Tarot – Berbec Dragoste: Regina de cupe Regina de Cupe este liderul feminin care patroneaza emotiile, creativitatea si inima. Ea apare in viata ta atunci cand te simti conectat…

- Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege. Iata care este mesajul saptamanii 30…

- Berbec (Cuțitul)Agresivi si iuti la manie, cei nascuti sub acest semn sunt foarte orgoliosi si incapatanati. Daca tu esti adesea aiurit, ai nevoie de un partener stapan pe el in anul 2020, care stie ce vrea de la viata si ce ii place in dormitor.

- Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege. Iata care este mesajul saptamanii 2-8…

- Pesti Pentru pesti, anul 2020 va fi anul lor, din toate punctele de vedere. Indiferent de lucrul pe care vor sa il faca si indiferent de ceea ce au in minte, isi vor putea materializa foarte usor dorintele. Anul 2019 a fost unul foarte greu, dar si extrem de solicitant pentru ei si,…

- Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege. Iata care este mesajul saptamanii1…

- DONATIE… Inca un gest caritabil din partea Asociatiei “Solidar”. Zilele trecute, ONG-ul vasluian a donat 334 volume de carte Bibliotecii Comunale Dodesti. Majoritatea dintre ele sunt carti de literatura, dedicate elevilor. “Cartile au fost receptionate de catre domnul Mihai Apostu, poetul-bibliotecar…