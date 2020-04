HOROSCOP: Se întoarce roata pentru 5 zodii chiar de astăzi Taur Acum ceva vreme, si-au tratat partenerul de cuplu cu raceala, acesta fiind si motivul pentru care s-au despartit. Desi partenerul de cuplu a incercat sa discute de foarte multe ori, rezultatul a fost acelasi. Acum, a venit timpul ca roata sa se intoarca. De ceva vreme, nativii taur sunt intr-o frumoasa relatie. Convingerea lor ca partenerul de viata este cel potrivit este foarte mare. Cu toate acestea, taurii vor avea parte de o surpriza. Raceala pe care au oferit-o fostului partener se va intoarce impotriva lor astazi si vor fi tratati exact cum au facut-o si ei candva.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

