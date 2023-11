Horoscop săptămânal 27 noiembrie – 3 decembrie. Dragostea plutește în aerul rece de iarnă Fiecare saptamana e un nou inceput, ca doar nu degeaba ne apucam de dieta „de luni”. Iar urmatoarele șapte zile nu fac excepție. Astrele aduc o specie rara de fluturași in stomac, care rezista temperaturilor scazute, pentru mai multe zodii, indiferent de statutul civil al nativilor. Cei casatoriți se pot aștepta la armonie și a […] The post Horoscop saptamanal 27 noiembrie – 3 decembrie. Dragostea plutește in aerul rece de iarna appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul Scorpionului s-a intins parca ceva mai mult decat normal, scufundandu-te intr-o mare de emoții, impingandu-te sa te adancești și sa ai incredere in instinctul tau. A afirma ca a fost un rollercoaster ar fi puțin spus. Dar acum, pregatește-te pentru o schimbare, deoarece Soarele intra in Sagetator…

- Iarna și-a intrat sambata in drepturi, in țara noastra. Meteorologii au emis avertizari de vremea rea pentru mai multe județe din Romania. In mai multe zone a fost prapad: drumuri inchise, mașini blocate in zapada, copaci cazuți și circulație ingreunata. Furtunile au facut ravagii in Constanța și Tulcea.…

- Iarna și-a intrat sambata in drepturi, in țara noastra. Meteorologii au emis avertizari de vremea rea pentru mai multe județe din Romania. In mai multe zone a fost prapad: drumuri inchise, mașini blocate in zapada, copaci cazuți și circulație ingreunata. Furtunile au facut ravagii in Constanța și Tulcea.…

- Toți conducatorii auto trebuie sa știe ca este obligatoriu sa monteze anvelope de iarna pentru autoturismul pe care il dețin, odata cu venirea sezonului rece. Exista Anvelopele sunt de iarna dar și all-season, care pot fi folosite pe tot parcursul anului, evitand astfel necesitatea schimbarii lor sezoniere.…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, iar specialiștii anunța vreme rece, cu temperaturi care se apropie de cele normale pentru aceasta perioada din an. La munte se instaleaza iarna cu ninsori, viscol și temperaturi negative.La altitudini mari…

- Noiembrie 2023 se anunța a fi o luna de cotitura pentru trei zodii, mai ales in domeniul dragostei și al relațiilor. Cu Soarele in Scorpion pentru cea mai mare parte a lunii, acești nativi sunt sfatuiți de astre sa se pregateasca pentru o perioada marcata de pasiune, putere și conexiuni spirituale profunde. …

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a confirmat faptul ca va candida ca independent la alegerile viitoare pentru București, cu susținerea partidelor care iși doresc acest lucru. El a precizat ca vrea sa continue proiectele incepute. Nicușor Dan da asigurari ca iarna aceasta va fi mai bine decat…

- Bilanțul termoenergetic pe anul 2022, al instalațiilor de transport și distribuție administrate de Termoenergetica, realizat in urma unui audit de specialitate, a fost aprobat, luni, de Consiliul General al Municipiului București (CGMB). Bilanțul arata ca in 2022, pierderile in ceea ce privește energia…