Simona Halep îşi consolidează poziţia de lider WTA

Potrivit noii ierarhii mondiale, Simona Halep ramane pe primul loc, dar avansul pe care il are in fata Carolinei Wozniacki a crescut cu 80 de puncte. In acest moment, Simona are un avans de 911 puncte in fata danezei, dar Wozniacki poate recupera la turneul de la Washington din aceasta saptamana,… [citeste mai departe]