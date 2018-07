HOROSCOP AUGUST 2018: Ce aduce ultima lună de vară pentru fiecare zodie Marte (Varsator) careu Uranus (Taur): vantul schimbarilor mici In cursul sau in jurul zilei de 1, Marte din Varsator ii transmite un aspect tensionat de careu lui Uranus din semnul Tarului, ceea ce inseamna ca modul inovativ și poate șocant in care acționam va produce schimbari de substanța pe acele paliere ale vieților noastre in care era nevoie de multa vreme de ajustari. Așa se face, de exemplu, ca desprinderea ar putea fi destul de dificila, dar in timp, nu numai ca ne vom obișnui cu ea, dar ii și vom sesiza beneficiile pe termen indepartat. Venus intra in Balanța; Venus (Balanța) trigon… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

