- Bivol – Revenirea noroculuiBivol, ești norocos doua saptamani la rand! Norocul tau saptamana aceasta este o continuare a norocului tau de saptamana trecuta. Iți infrunta viața acum din cauza tuturor acțiunilor tale din trecut și a tuturor lucrurilor pentru care te-ai angajat de-a lungul anilor. Este…

- Berbec (21 martie - 19 aprilie):Astazi, Berbecii vor simți nevoia de schimbare și de aventura. Este momentul perfect pentru a va planifica o calatorie spontana sau pentru a explora noi hobby-uri și interese. Fiți deschiși la noi experiențe și veți fi rasplatiți cu o perspectiva proaspata asupra vieții.Taur…

- Cu cat te angajezi mai mult in ceea ce iți dorești, cu atat este mai ușor sa-l transformi in realitate. Intotdeauna vor exista provocari sau situații specifice pe care trebuie sa le depașești, dar asta nu inseamna ca ceea ce visezi nu este destinat ție. Inseamna ca ești pregatit pentru asta. Nu este…

- In timp ce sezonul Balanței poate fi binevoitor pentru multe semne zodiacale, acesta poate aduce ingrijorari pentru alte semne. Conflictul poate sa apara atunci cand Balanțele se concentreaza pe echilibru și armonie in relații, in timp ce Scorpionii sunt cunoscuți pentru intensitatea lor, iar Racii…

- Scorpionii vor avea o dezamagire in dragoste, insa se vor consola cu o reușita importanta pe plan profesional Berbec Ai de luat o decizie foarte importanta, cu impact pentru viitorul tau apropiat. Ai grija, insa, sa nu repeți niște greșeli din trecut. Fii selectiv cu sfaturile primite, chiar daca sunt…

- Astrele nu ne zambesc azi, așa ca fiți pregatiți și nu va lasați angrenați in certuri inutile! Berbec In prima parte a zilei, s-ar putea sa ai parte de unele mici neințelegeri, fie cu unul dintre copii, fie cu partenerul de viața, ceea ce poate degenera intr-o cearta, daca nici una din parți nu cedeaza.…

- Cei mai mulți nativi ai zodiilor vor avea astazi o zi dificila. Multe planuri vor fi aruncate in aer, dificultațile ii vor face pe mulți sa aiba impresia ca ziua nu se mai termina. Berbec Exuberanța și explozia de energie de care dați dovada de dimineața se vor lovi astazi de multe dificultați intampinate…

- DECLARAȚII… Noi informații in cazul Alinei Ciobanu, adolescenta ucisa de cea mai buna prietena la malul marii. Loredana Atanasoaie, cea care a comis teribila fapta, incearca sa iși modifice declarațiile in favoarea ei. Spre exemplu, daca la inceput a povestit ca a injunghiat-o o singura data, in zona…