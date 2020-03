HORETIM: Activitatea comercială a scăzut cu 80-90%; estimăm continuarea crizei câteva luni Organizatia patronala HORETIM semnaleaza ca, in industria ospitalitatii din Timis, din cauza coronavirusului, activitatea comerciala a scazut brusc, cu pana la 80-90%, in decurs de cateva zile, si estimeaza continuarea acestei crize pentru cateva luni, context in care solicita sprijinul autoritatilor centrale si locale in regim de urgenta.



"Criza nu este numai a noastra, este a mai multor altor verigi economice, furnizori de marfa, vanzatori cash and carry, producatori locali de alimente, vinuri, bauturi racoritoare, servicii, delivery. Pe langa aceasta implicare in lant, blocarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

