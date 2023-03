Horea Vușcan: Creștinismul va salva această lume(VIDEO) Chiar daca este ateu, omul de afaceri Horea Vușcan crede ca Biblia a devenit extrem de actuala, mai ales, in contextul in care, o mare din versete avertizeaza cu privire la starea decadenta a societații. ”Biblia a devenit extrem de actuala.O sumedenie de versete care au incercat sa ne avertizeze cu privire la aceasta decadența a societații, o decadența pe care o vedem in toate statele așa-zise dezvoltate.”, a transmis afaceristul pe contul sau de instagram. In incheiere, Horea Vușcan a lansat o invitație urmaritorilor sai și i-a indemnat sa lase in comentarii versetele care cred ca se aplica zilelor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Siguranța și sanatatea femeilor nu sunt o prioritate, și asta pentru ca ele nu au loc la masa deciziei. Alții decid pentru ele. In Romania, mulți indicatori care țin de egalitatea de gen s-au inrautațit in ultimul sfert de secol.

- Deși pare un scenariu de film, este, totuși, realitatea. Un barbat de 30 de ani, din Bolivia, a supraviețuit 30 de zile in jungla amazoniana doar cu insecte și rame, iar cand i se facea sete consuma propria urina. Un bolivian a povestit marti ca a supravietuit timp de o luna in jungla amazoniana, hranindu-se…

- Papa Ioan Paul al II-lea spunea ca ”viitorul incepe acum, nu maine”, dar viitorul este ușa, prezentul e balamaua, iar cheia e trecutul. Practic, viitorul este un caiet de sarcini unde trecem numarul pașilor pe care-i facem, inclusiv a celor mici, ignorați sau luați in ras. Insa, oare care este realitatea…

- In localitate, viteza maxima legala este de 50 km/h. Cu toate acestea, sunt portiuni de drum unde aceasta poate fi deosebit de periculoasa. Iata cand. "La trecerea de pietoni trebuie sa mergem cu 30 km/h. Imaginati-va intr-o localitate din Romania, mai ales intr-un sat, cum se respecta asta. Pentru…

- Incredibil, dar adevarat! Un bebelus de doua luni a fost scos in viata de sub daramaturi de echipele de salvare in provincia turca Hatay, la 128 de ore de la cutremur. Mii de oameni au comentat pe internet: „Imaginea miracolului”, „imaginea puterii lui Dumnezeu”, „ingerii l-au protejat”. Copilul a fost…

- Locomotiva unui tren de marfa care transporta combustibil a luat foc. Pompierii au intervenit pentru stingerea incendiului. Convoiul format din 22 de vagoane ale garniturii transporta biocombustibil lichid pe relația Petroșani – Deva. ”14 pompieri s-au deplasat la locul solicitarii, mai precis la ieșirea…

- Sora Andre din Franța , care era ”decana de varsta a planetei”, a decedat in somn, in noaptea de luni spre marți, la Toulon, localitate din sudul Franței, a anunțat AFP. A decedat la ora 2 dimineața. Este o mare tristețe, dar ea iși dorea aceasta. Era dorința ei de a-și intalni fratele adorat. Pentru…

- In aceasta perioada prilejuita de trecerea in Noul An, Inspectoratul de Poliție Județean Alba, prin efectivele de care dispune, a luat masuri suplimentare, pentru prevenirea și combaterea oricaror evenimente care ar putea afecta liniștea cetațenilor. Peste 160 de polițiști vor acționa pentru asigurarea…