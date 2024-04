Alina Gorghiu a prezentat ultimele date despre numarul de deținuți din inchisori. La momentul actual, in inchisorile din Romania, femeile reprezinta doar cinci procente din populația penitenciara, fiind vorba mai exact, de un numar de 1.063. Din numarul total al femeilor prezente in penintenciar, 245 sunt platite pentru activitațile pe care le presteaza. Alina Gorghiu: […] The post Cu cat este platit un deținut angajat din Romania appeared first on Puterea.ro .