Horațiu Mălăele arată scriitorul din spatele actorului. Maestrul emoțiilor lansează două noi cărți Artist complet, Horațiu Malaele revine in fața admiratorilor sai cu doua noi carți. Daca teatrele insa sufera ca urmare a restricțiilor, artistul se arata publicului ca scriitor și poet, prin lucrarile ”O poveste cam ciudata și alte doua povestiri” și ”Poezii si vorbe-n vant”. Actor, regizor, desenator, familist, grobetrotter, polivalentul artist Malaele poate fi savurat și ca scriitor. ”Cand scrii te descoperi pe tine, esti mult mai tu, pentru ca ai si posibilitatea selectiva, sa zici ca nu, e mai bine asa. Esti ca un pictor care stie complementaritatea culorii si e bine ca din prima sa puna… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Andra și Catalin Maruța, unul dintre cele cele mai populare cupluri din din showbiz-ul autohton, este in atenția publica de aproape 15 ani. Pe langa munca fiecaruia, și admirația a milioane de romani in mediul online, le aduce venituri suplimentare. Mulți spun ca, raportat la activitatea profesionala…

- Patrizia Paglieri iși vine vila sa din Mogoșoaia, in care s-a filmat serialul ”Sacrificiul”, difuzat de Antena 1. Cunoscuta chef de televiziune, fosta jurata Masterchef și femeie de afaceri a moștenit somptuoasa casa de la tatal sau. Casa, evaluata la aproape jumatate de milion de euro, a fost inchiriata…

- Dupa ce au cucerit in 2021 Trending-ul de pe YouTube și topurile de specialitate ocupand prima poziție cu „Jumatatea mea mai buna”, alaturi de Andra, 3 Sud Est lanseaza primul single din 2022: „De-ar vorbi inima”. Compusa de catre hitmaker-ul Laurențiu Duța, „De-ar vorbi inima” este o piesa ce dezvaluie…

- Cristian Tudor Popescu nu este un simplu comentator de tenis, ci il și practica. Scriitorul, la varsta sa de 65 de ani, a dezvaluit intr-o filmare ca joaca tenis „fara picioare”. „Obiceiuri despre care e greu de spus, in ultima instanța, daca sunt sanatoase sau nu. Care pot sa insemne un sprijin pentru…

- Coreea de Nord a tras un "proiectil neidentificat", a anuntat luni armata sud-coreeana, in ceea ce ar putea fi al patrulea test de armament din aceasta luna pentru tara comunista dotata cu arma nucleara, noteaza AFP. "Coreea de Nord a lansat un proiectil neidentificat spre Marea de Est", cunoscuta…

- La 82 de ani, Irina Loghin spune ca are un stil de viața sanatos. Celebra cantareața de muzica populara are mare grija la alimentația sa și, in plus, face foarte multa mișcare. Supranumita „Regina muzicii populare”, Irina Loghin are o cariera de zeci de ani. A susținut o mulțime de concerte in Romania…

- „Doua priviri” este numele primului single pe care 7EVEN il lanseaza in aceasta formula. Compusa de catre Costi, producatorul ce se afla in spatele a multor hituri și voci fresh, „Doua priviri” este o piesa despre o iubire vazuta prin ochii unui adolescent, care simte pentru prima data fiorii dragostei.…

- L-am vazut la Asia Express toamna aceasta, traind experiența vieții sale impreuna cu bunul sau prieten, Connect-R. SHIFT este unul dintre artiștii consacrați din Romania, insa pana de curand fanii nu il cunoșteau prea bine pe omul din spatele artistului. SHIFT lanseaza “Enigma Mea”, videoclipul noului…