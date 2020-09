Stiri pe aceeasi tema

- Viitorul va fi verde sau nu va fi deloc. Alegerea e simpla și e a noastra. Din fericire, Alba Iulia a ințeles asta inca din vremea cand alții priveau acest lucru ca pe un moft. Am transformat o necesitate intr-un proiect și acum avem și certitudinea ca primele autobuze integral electrice vor circula…

- Universitatea de Medicina și Farmacie “Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca se situeaza pe locul al doilea in topul universitaților din Romania și este singura universitate de medicina și farmacie din țara listata printre cele mai bune 1.000 de universitați din lume, in clasamentul World University Rankings…

- Inmatricularile totale de motociclete, ATV-uri si scutere au crescut in Romania, in primele sapte luni, cu 4,7% fata de aceeasi perioada a anului trecut, arata datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), citate de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de…

- Piața moto a început anul în forța, apoi a urmat declinul, dar ultimele doua luni au fost bune, astfel ca per total, la 7 luni, vânzarile sunt peste nivelul de anul trecut. Între ianuarie și iulie s-au înmatriculat în țara 1.031 de motociclete, 1.219 de ATV-uri și…

- Toyota lucreaza in prezent cu cercetatorii de la Universitatea din Kyoto la dezvoltarea unei baterii mai performante pentru mașinile electrice. Ca urmare a limitarilor fizice ale bateriilor Li-Ion, japonezii dezvolta in prezent o baterie care folosește fluorura in loc de litiu, intrucat aceasta permite…

- Romanii cumpara tot mai multe mașini ”verzi”. Vanzarile de autoturisme ecologice in Romania au crescut cu aproape 3,6%, in primele șapte luni. Marcile preferate Romanii au cumparat 3.772 de autoturisme ecologice, in primele sapte luni ale anului, in crestere cu 3,57% fata de aceeasi perioada…

- Proiectul in valoare de 70 de milioane de dolari include un cadou de 25 de milioane de dolari din partea companiei, care include hardware, software si training, pe langa 45 de miloane de dolari din partea universitatii si a fondatorului Nvidia, Chris Malachowsky, care a absolvit University of Florida.…

- Un medicament - denumit SNG001 - ar reduce riscul de a dezvolta o forma severa de COVID-19 cu 79%, potrivit rezultatelor preliminare date publicitatii luni de laboratorul britanic care-l produce, Synairgen, informeaza AFP. Acest tratament inhalat foloseste interferon beta, o proteina naturala,…