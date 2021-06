Stiri pe aceeasi tema

- Holy Molly lanseaza „Gangster”, in colaborare cu producatorii ruși, Cosmo & Skoro. Piesa este inspirata din personalitatea colorata a artistei și de filme, avand o nota de „nebunie”, exact ca in cazul personajului Harley Quinn.

- Killa Fonic lanseaza primul single de pe albumul 2089, Doar o barfa. Piesa a fost scrisa de Killa Fonic, compusa de Killa și Domino, iar producția a fost realizata de Domino. Conceptul clipului și filmarea l-au dus pe artist intr-un club de echitație, unde a invațat sa faca galop in numai cateva zile,…

- AMI a lansat astazi piesa Enigma, primul single de pe viitorul sau album, o colaborare cu Tata Vlad de la B.U.G Mafia. Piesa se anunța a fi un mega-hit al anului 2021. Colaborarea a luat prin surprindere industria muzicala romaneasca, urmand sa ia cu asalt și topurile muzicale. Single-ul care vorbește…

- SICKOTOY semneaza o noua colaborare de succes, pentru piesa Call 911, cu seducatoarea artista din Ucraina, MARUV. Piesa a fost compusa de SICKOTOY, Minelli, MARUV, Sebastian Barac și Marcel Botezan, a fost scrisa de Minelli și MARUV și produsa de SICKOTOY și MARUV. “MARUV este o artista pe care o apreciez…

- CHVRCHES lanseaza noul single ‘He Said / She Said’, o piesa inregistrata aproape in totalitate de la distanța, pe doua parți diferite ale Atlanticului. Piesa apare la trei ani de la al treilea album, “Love Is Dead”. „Ca toata lumea, am avut mult timp sa ma gandesc și sa reflectez in ultimul an; pentru…

- Vanotek revine cu o piesa in același vibe și sound cu care și-a obișnuit publicul, de data aceasta in colaborare cu Denitia, un artist indie pop din New York. Piesa a fost compusa de Denitia Odigie, Luisa Ionela Luca și de Vanotek.Videoclipul a fost filmat in New York de David Mogan și Hugo Faraco și...…

- Dragalașa de Alessiah lanseaza prima melodie din acest an – „Darling” și este pregatita sa cucereasca publicul prin imaginea de „sweetheart” și vibe-ul fresh al videoclipului.Culori aprinse, o melodie cu un ritm uptempo, energica și perfecta pentru a intra in mood-ul de petrecere, piesa „Darling” este…

- Piesa “Numai tu” este un martisor muzical care s-a lansat cu videoclip pe canalul de YouTube Elena Ionescu Official, in data de 8 martie, special pentru toate doamnele si domnisoarele care merita o melodie de dragoste, facuta special pentru aceasta perioada in care toti ne dorim sa ascultam muzica buna…