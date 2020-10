Stiri pe aceeasi tema

- Corona Brasov Wolves este noul lider al competitiei regionale de hochei pe gheata, dupa ce a invins-o pe UTE cu scorul de 4-2 (2-1, 1-1, 1-0), marti seara, la Budapesta. Olivier Dame-Malka, Andrei Vasile, Roberto Gliga si Carlo Finucci au marcat pentru echipa de sub Tampa, iar golurile gazdelor au fost…

- Sport Club Miercurea Ciuc și Hochei Club Gheorgheni au caștigat, duminica seara, partidele susținute in Ungaria in cadrul Erste Liga la hochei pe gheața. Ciucanii s-au impus cu 5-2 in fața echipei Opten Vasas, iar cei din Gheorgheni au invins, dupa prelungiri, pe Ferencvaros 2-1. Marți, Corona Brașov…

- Corona Brasov Wolves a invins-o pe Opten Vasas HC cu scorul de 4-0 (0-0, 1-0, 3-0), vineri, la Budapesta, intr-un meci din liga regionala de hochei pe gheata Erste Liga. ''Lupii'', aflati la a doua victorie in tot atatea meciuri, s-au impus prin golurile marcate de Andrei Vasile, Cody…

- SC Miercurea Ciuc a fost invinsa de FTC-Telekom cu scorul de 7-6 (2-1, 2-2, 2-3, 0-0, 1-0), dupa suturile de departajare, marti seara, la Budapesta, in meciul sau de debut in noul sezon al competitiei de hochei pe gheata Erste Liga. Andrei Taratuhin a fost cel mai bun om al ciucanilor,…

- Sport Club Miercurea Ciuc intalnește, miercuri seara, in deplasare, formația ungara Ferencvaros Budapesta, intr-un meci din Erste Liga la hochei pe gheața, ediția 2020-2021. Marți, Corona Brașov a debutat cu dreptul in noua stagiune, reușind sa se impuna, in deplasare, cu 4-3, in fața lui DEAC Debretin.…

- Corona Brasov Wolves a debutat cu dreptul in noul sezon al competitiei regionale de hochei pe gheata Erste Liga, printr-o victorie cu 4-3 (0-0, 1-2, 2-1, 1-0), dupa prelungiri, marti seara, pe patinoarul echipei maghiare DEAC Debrecen. Olivier Dame-Malka (64:38) a marcat golul victoriei…

- „Lupii” vor debuta in noul sezon al Ligii Erste in Ungaria, urmand sa-și dispute, in prima parte a sezonului, meciurile din deplasare impotriva tuturor celor 7 echipe maghiare inscrise in competiție. Astfel, echipa noastra iși va desfașura meciurile dupa cum urmeaza: ✓pe data de 29 septembrie „lupii”…

