- CARANSEBEȘ – Pe Sebastian Lungu, om cu muntele in suflet și avand ca hobby produsele naturale, l-am cunoscut la unul dintre targurile agricole desfașurate in aceasta toamna. „Specialitatea” lui e palinca de mure, pe care o produce din fructele pe care i le da cultura de un hectar, inființata acum cinci…

- Viața ta de zi cu zi a devenit plictisitoare? Te-ai saturat sa faci aceleași lucruri? Este timpul sa intrerupi monotonia! Iți propunem cateva activitați care s-ar putea transforma cu ușurința in hobby-uri. Important este sa experimentezi. 1. Gatește ceva deosebit Gatitul poate fi destul de time-consuming…

- Luminița Anghel se afla in cea mai buna forma a ei, dupa ce și-a schimbat radical stilul de viața, in urma cu un an și jumatate. In varsta de 53 de ani, artista cantarește 53 kg și este dependenta de sport. Vedeta are o gașca de prietene, cu care parcurge zilnic 10 km. La capitolul alimentație, Luminița…

- Te-ai intrebat vreodata ce rol au hobby-urile in viața noastra și cat sunt de importante? De ce hobby-urile sunt o secțiune in CV și de ce angajatorul vrea sa știe ce anume te pasioneaza? De cele mai multe ori, tindem sa ne lasam hobby-urile pentru alta data și nu le consideram a fi importante.…

- Așa cum ne-a obișnuit deja, Laurențiu Reghecampf este cat se poate de intim atunci cand vine vorba despre viața lui personala. Noroc cu iubita lui, Corina Caciuc, care ii mai ține la curent pe fanii ei de pe Instagram cu ce se mai intampla in viața lor. Iata ce imagini emoționante a postat bruneta!

- Ziua de naștere reprezinta un moment important, iar fiecare o sarbatorește in stilul sau propriu, insa sunt anumite varste la care se pare ca nu ai voie sa sarbatorești. Se spune ca daca iți sarbatorești ziua de naștere atunci cand implinești aceste varste vei avea foarte mult ghinion și eșecuri in…

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda au sarbatorit un moment important. Astazi s-a implinit un an de cand cei doi indragostiți au spus marele „Da” și și-au unit destinele. Ce mesaje de dragoste au postat pe rețelele de socializare.

Cel puțin 41 de persoane au fost ucise intr-un incendiu izbucnit la o biserica din apropierea capitalei Egiptului, Cairo.