Comunitatea din Zlatna, in doliu. Sorin Teișan, unul dintre cei mai iubiți medici din județ a incetat din viața. Mesajul Primariei Comunitatea din Zlatna este in doliu. Unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți medici din oraș, dar și din județ a incetat din viața. Este vorba despre doctorul Sorin Constantin Teișan. In cariera sa, intinsa pe zeci de ani, a fost omul care s-a ocupat de pacienții sai, ca un profesionist adevarat. A fost medicul […]