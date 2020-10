Stiri pe aceeasi tema

- Compania de stat Hidroelectrica, unul din cei mai mari producatori de energie din tara, a anuntat vineri ca a modernizat si a pus in functiune in aceasta saptamana statia de 110kV aferenta hidrocentralei Bradisor, investitie de 5,4 milioane lei, anunța news.ro.”In acesta saptamana Hidroelectrica…

- Primaria Municipiului Aiud a finalizat recent procedura de achizitie de servicii pentru elaborarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie, respectiv asistenta tehnica din partea proiectantului, pentru obiectivul de investitii „Transport public ecologic in municipiul Aiud”. Valoarea totala la…

- Costul unei calatorii cu avionul, in ultima perioada, a ajuns mai mic decat cu trenul, pe ruta Iasi - Bucuresti si retur. Pe langa pret, mai sunt avantajele legate de timp si de conditiile de calatorie. De exememplu, bilete la Blue Air pe aceasta ruta au putut fi gasite, in ultimele saptamani,…

- Hidroelectrica a pus in functiune statia de 110/6/0,4kV din cadrul obiectivului de investitii “Modernizare statie de 110/6/0,4kV aferenta Statiei de Pompe Petrimanu”, costul lucrarilor fiind de 3,3 milioane de lei, potrivit unui comunicat al companiei, remis, luni, AGERPRES. Statia Petrimanu este amplasata…

- Hidroelectrica a pus în funcțiune stația de 110/6/0,4kV din cadrul obiectivului de investiții ”Modernizare stație de 110/6/0,4kV aferenta Stației de Pompe Petrimanu”. Costul lucrarilor - derulate în conformitate cu graficul din contract, precum și al cheltuielilor aferente efectuarii…

- Hidroelectrica a pus in funcțiune o stație de pompe in Munții Lotrului care capteaza apele provenite din afluenții raului Latorița. Costul lucrarilor s-au ridicat la pestre 3 milioane de lei, potrivit Mediafax.„Hidroelectrica a pus in funcțiune stația de 110/6/0,4kV din cadrul obiectivului…

- CN Aeroporturi București anunța demararea lucrarilor la obiectivul de investiție ”Modernizarea pistei 08L-26R și resistematizarea zonei de siguranța aferente (inclusiv la caile de rulare N, W, V, O) la Aeroportul Internațional Henri Coanda București”, potrivit Mediafax.In urma obținerii autorizației…

- Prefectul județului Bacau, Liviu Miroșeanu, cere intreruperea lucrarilor anunțate de CRAB la unuk dintre rezervoarele de apa de la stația Barați. Reprezentantul Guvernului susține, intr-un comunicat de presa, ca lucrarile nu au legatura cu rezerva... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.