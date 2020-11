Stiri pe aceeasi tema

- Casa Fotbalului gazduieste luni, procedura prin care vor fi stabilite duelurile din faza saisprezecimilor de finala ale Cupei Romaniei, editia 2020-2021, informeaza FRF. In aceasta runda vor intra in competitie si cluburile din Liga 1. Echipele care au fost prezente in optimile sezonului precedent,…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Hermannstadt, spaniolul Ruben Albes, a declarat ca formatia sibiana trebuie sa schimbe imaginea lasata in meciul cu FCSB, pierdut cu 0-5, desi va avea o partida foarte grea cu Universitatea Craiova, ''o echipa grozava''. ''Trebuie sa ne schimbam…

- Comisia Centrala a Arbitrilor (CCA) a anuntat brigada care va oficia intalnirea dintre Universitatea Craiova si Academica Clinceni, din etapa a 8-a a Ligii 1. Astfel, confruntarea de vineri, de la ora 21.00, de pe stadionul „Ion Oblemenco“, va fi arbitrata de Marian Barbu (Brasov). Acesta va fi ajutat…

- FC Hermannstadt a terminat la egalitate cu UTA Arad, 1-1 (1-0), duminica seara, pe teren propriu, la Medias, intr-un meci din etapa a 7-a a Ligii I de fotbal. Sibienii au deschis scorul prin ghanezul Bright Addae (5), la meciul sau de debut in Liga I. UTA a egalat meritat prin…

- LPF a anunțat faptul ca partida dintre Hermannstadt și UTA, din etapa a 7-a a Ligii 1, va avea loc pe stadionul „Gaz Metan” din Mediaș. Incepand cu aceasta runda, sibienii iși vor disputa toate meciurile programate acasa pe stadionul din Mediaș, pana cand lucrarile de modernizare ale arenei Municipale…

- Hermannstadt a anunțat faptul ca unul dintre fotbaliștii echipei a fost depistat pozitiv cu COVID-19. Hermannstadt intra in randul echipelor din Liga 1 care au fost afectate de coronavirus. Sibienii au anunțat faptul ca un jucator, pe care au decis sa nu il numeasca, a ieșit pozitiv la ultimul test…

- Astazi au inceput lucrarile de modernizare la arena lui Hermannstadt, din Sibiu. Formația lui Ruben Albes se va muta la Mediaș din etapa viitoare. Proiectul de modernizare al stadionului din Sibiu au un termen de finalizare de 18 luni. Astazi a inceput prima faza a lucrarilor, pe latura unde se va…

- "Cred ca trebuie sa alegem inteligent primul unsprezece", a prefatat antrenorul lui FC Hermannstadt, Ruben Albes, meciul de sambata cu Academica Clinceni, de la Sibiu, din etapa a 2-a a Ligii I de fotbal. "Noi vrem mereu sa castigam fiecare meci. Aceasta este mentalitatea noastra. Va fi…