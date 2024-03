Stiri pe aceeasi tema

- Doar o zi au avut pauza echipele din Superliga intre etape. S-a reluat campionatul marți, 27 februarie. Runda cu numarul 28 se va incheia joi 29 februarie. Marți 27.02 Ora 16:15: U Craiova 1948 – Poli Iași 1-1 Ora 18:30: Dinamo – Hermannstadt 1-0 Ora 21:00: Oțelul – CFR Cluj 2-2 Miercuri 28.02 Ora 18:30:…

- Dinamo - Hermannstadt 1-0. Marius Maldarașanu, antrenorul sibienilor, a criticat dur arbitrajul la finalul meciului. In minutul 41, la 1-0 pentru Dinamo, dupa o acțiune a lui Murgia, Velkovski a vrut sa degajeze o minge, dar a facut-o in colegul sau, Moura. Mingea a sarit la Balaure, care a trimis-o…

- Echipa FC Hermannstadt a invins vineri, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea FCU Craiova, in primul meci al etapei a 27-a din Superliga. Sibienii sunt pe loc de play-off Gazdele au ratat in minutul 13, prin Silviu Balaure, care a trimis putin pe langa poarta. Portarul gazdelor a avut o interventie…

- Ultimul transfer al lui Dinamo, fundașul Edgar Ie, 29 de ani, a ajuns in noaptea de sambata spre duminica in Capitala, va parafa actele și apoi va incepe antrenamentele sub comanda lui Zeljko Kopic. In schimb, „cainii” il platesc degeaba pe Quentin Bena, 25 de ani, care doar se pregatește cu echipa.…

- In acesta dimineața, delegația celor de la Hermannstadt a plecat intr-un stagiu de pregatire in Antalya, Turcia. Sibienii vor sta acolo pana pe 13 ianuarie și vor avea doua meciuri de verificare S-a terminat vacanța și pentru Hermannstadt. Sibienii au ajuns in aceasta dimineața la București de unde…

- Comisia Centrala a Arbitrilor (CCA) a anuntat brigada partidei UTA Arad – Universitatea Craiova, programata miercuri, de la ora 17.30, pe „Cluj Arena“. Astfel, confrutarea din Ardeal va fi arbitrata de Szabolcs Kovacs (Carei), ajutat de asistentii Ferencz Tunyogi (Zalau) si Adrian Vornicu (Iasi). Al…

- Mijlocasul formatiei Universitatea Craiova, Alex Mateiu, a prefatat astazi confruntarea cu UTA Arad. Disputa este programata miercuri, de la ora 17.30, pe „Cluj Arena“ si conteaza pentru etapa 21, ultima din acest an a Superligii. Fotbalistul Stiintei a declarat ca se asteapta la o replica buna din…

- Universitatea Craiova o va intalni miercuri, de la ora 17.30, pe „Cluj Arena“, pe UTA Arad, intr-o partida contand pentru etapa a 21-a din Superliga, ultima din anul 2023. Aceasta disputa din Ardeal, neobisnuita tinand cont ca vorbim de UTA, a fost prefatata de antrenorul secund al Stiintei, Ionut Stancu.…