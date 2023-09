Stiri pe aceeasi tema

- Doru Octavian Dumitru, una dintre cele mai importante figuri din comedia romaneasca, revine pe scena iUmor, in cadrul celei de-a doua ediții a celui mai nou sezon al show-ului de umor de la Antena 1, care va fi difuzata sambata aceasta, de la 20:00.Invitat special al editiei, artistul, considerat regele…

- Cel mai nou sezon iUmor incepe pe 16 septembrie și va fi difuzat sambata, de la 20:00, la Antena 1, inca dinainte ca jurații sa ajunga pe scena show-ului, pentru ca, sub observația prezentatorilor, vor fi implicati in diferite jocuri cu miza importanta.Este vorba despre un joker ce poate influenta soarta…

- Surprizele se vor ține lanț si in cel mai nou sezon iUmor, difuzat sambata, de la 20:00, la Antena 1, inca dinainte ca jurații sa ajunga pe scena show-ului, pentru ca, sub observația prezentatorilor, vor fi implicati in diferite jocuri cu miza importanta.

- Eric de Oliveira, George Tanase, Iulia Albu si cuplul umoristic Nae Alexandru si Cristi Simion vor face senzatie pe scena emisiunii de umor, iar de roast-urile lor acide n-au scapat nici macar juratii speciali ai editiei. Ciprian Marica a fost ironizat la iUmor de unul dintre cei mai apreciați actori.„Omul…

- Confruntarea Romania – Kosovo, difuzata martea aceasta, de la 21:45, la Antena 1, va fi precedata de o editie speciala iUmor – iRoast fotbalistic. Florin Raducioiu, Helmuth Duckadam, Florin Gardos si Ion Craciunescu revin la pupitrul iUmor, intr-o editie speciala a show-ului, difuzata inainte de partida…

- Cosmin Natanticu se alatura juriului iUmor, in cel de-al XV-lea sezon al show-ului de comedie de la Antena 1. Alaturi de Delia, Cheloo si Catalin Bordea, acesta va porni in cautarea celui mai amuzant concurent, intr-un sezon care se anunta a fi unul cu to

- Un nou sezon, un nou jurat! Cosmin Natanticu va face parte din juriul iUmor, in cel de-al 15-lea sezon. Impreuna cu Cheloo, Catalin Bordea și Delia ii vor surprinde pe telespectatorii de la Antena 1 și va fi un show neașteptat.

- Nelu Cortea a incheiat colaborarea cu „iUmor” dupa doar un sezon. Caștigatorul „America Express - Drumul Aurului” iși dorește sa continue cu televiziunea.Dupa doar un sezon, Nelu Cortea nu va mai aparea la masa juriului de la „iUmor”. Contractul comediantului cu Antena 1 s-a incheiat in aceasta vara,…