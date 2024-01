Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima data in istorie, Romania trimite nu unul, ci doi patinatori viteza la Jocurile Olimpice pentru Tineret. Mai mult, cei doi sunt colegi de club la Brașov și este vorba despre un club privat, i-Talent.

- Un bebelus de șapte luni, diagnosticat cu rujeola, a decedat, in judetul Brasov. Conform INSP, in perioada 01.01.2023-10.12.2023, in Romania au fost notificate 2.010 cazuri confirmate cu rujeola in 29 de judete si in Municipiul Bucuresti, transmite News.ro.

- Imagini spectaculoase, astazi, 27.11.2023, s-a deschis circulația rutiera pe unul dintre cele mai spectaculoase poduri din județul Argeș, situat pe DN73, sectorul Pitești – Brașov, pod care traverseaza raul Dambovița. Podul Damboviței este primul pod metalic in arc de cerc cu calea de rulare la partea…

- Prefectura Arges a anuntat, luni, ca a fost deschis traficului Podul Dambovitei, care face legatura intre judetele Arges si Brasov. Este cel mai lung pod in arc din Romania și a fost construit de o echipa suta la suta romaneasca, cu o investitie de peste 46 de milioane de lei, transmite News.ro.

- ”Hyatt, una dintre cele mai importante companii globale de ospitalitate si unul dintre cei mai experimentati operatori internationali din regiunea CEE, prospecteaza piata din Romania ca parte a strategiei sale de expansiune in Europa de Est. Grupul intentioneaza sa isi faca intrarea pe piata locala…

- Fuego este unul dintre cei mai apreciați artiști de la noi din țara. Artistul are o cariera impresionanta, pe care și-a construit-o cu daruire și sarguința de-a lungul anilor. Dar hai sa vedem cine este și cum se comporta Paul Surugiu atunci cand nu se afla pe scena sau la televizor. Fuego, cariera…