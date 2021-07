Stiri pe aceeasi tema

- Guvernanta corporativa nu este un concept teoretic, ci adauga valoare oricarei companii, a afirmat, luni, Radu Hanga, presedintele Bursei de Valori Bucuresti, la evenimentul de lansare a parteneriatului dintre BVB si Envisia, dedicat actorilor din piata de capital. "Guvernanta corporativa…

- Envisia - Boards of Elite si Bursa de Valori Bucuresti (BVB) au lansat luni, 5 iulie, un parteneriat educational dedicat actorilor din piata de capital, "Guvernanta corporativa care creeaza valoare", conform unui comunicat al organizatiei. Programul este menit sa stimuleze competitivitatea…

- Producatorul clujean de lactate Bonas Import Export este a 11-a companie care se listeaza pe bursa in acest an, a declarat joi presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Radu Hanga, mentionand ca 2021 este, probabil, cel mai aglomerat an din acest punct de vedere. "Bonas este o companie…

- Bursa de Valori Bucuresti a depasit tinta de 20 de companii care sa listeze obligatiuni si actiuni in acest an, iar cifrele arata un trend foarte incurajator, a declarat, luni, Radu Hanga, presedintele Bursei de Valori Bucuresti. "In sinteza, daca ne uitam la cifrele din acest an, vedem un trend foarte…

- ”Valoarea de piata a companiilor locale listate pe piata principala a BVB a depasit nivelul atins inainte de declansarea pandemiei de coronavirus. Astfel, capitalizarea societatilor romanesti prezente pe segmentul principal al bursei de la Bucuresti a ajuns la aproape 120 de miliarde lei, echivalentul…

- ”Primele obligatiuni verzi Raiffeisen Bank, emisiune derulata in premiera pentru sectorul bancar din Romania, au intrat astazi la tranzactionare la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), sub simbolul bursier RBRO26. Raiffeisen Bank a atras in aprilie 2021, la momentul derularii emisiunii de obligatiuni, peste…

- Impact Developer&Contractor a semnat doua contracte de credit ipotecar pentru investitii imobiliare cu Libra Internet Bank S.A., in suma totala de 13,329 milioane de euro, conform unui raport remis, luni, Bursei de Valori Bucuresti. Potrivit sursei citate, unul dintre contracte are o valoare…