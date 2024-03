Stiri pe aceeasi tema

- Secția clinica de Pediatrie a Spitalului Clinic Județean de Urgența Targu Mureș este ocupata peste capacitate de copii cu diferite forme de infecții respiratorii, inclusiv gripa și rujeola. Cei mai tineri pacienți sunt bebeluși care au doar cateva zile. Este depașita inclusiv capacitatea de terapie…

- O serie de obiecte ale mestesugului nasturarilor, precum si o istorie a acestui mestesug, care se presupune ca a jucat un rol decisiv in esecul incursiunii lui Napoleon in Rusia din 1812, au fost expuse, incepand de marti, la Muzeul de Istorie din Sighisoara, intr-o expozitie temporara in cadrul proiectului…

- Reprezentanții firmei Maurer Imobiliare Sighișoara SRL, titulara proiectului "Dezvoltare zona rezidențiala cu locuințe colective (2 imobile de locuințe colective), amenajari exterioare, imprejmuiri și branșamente utilitați", anunța publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre…

- In 2023 Romania a inregistrat un record absolut al numarului de contracte de munca a anunțat ministerul Muncii. Au fost cu peste 900 de mii mai multe la finele lui 2023 fata de 2022, arata datele oficiale. Din acestea, peste 60 de mii au fost contracte de munca active, adica s-au platit contribuții…

- Leul nu a profitat luni de reducerea aversiunii fața de risc care a permis monedelor din regiune sa se aprecieze fața de euro. Media euro a scazut marginal de la 4,9769 la 4,9768 lei, in timp ce cotațiile din piața valutara au urcat la 4,976 – 4,978 lei, foarte aproape de maximul istoric de 4,9783 lei,…

- Secția pentru Judecatori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a decis, in cadrul unei ședințe care a avut loc in data de 18 ianuarie 2024, delegarea unui judecator pentru ocuparea funcției de președinte al Judecatoriei Tarnaveni, respectiv prelungirea delegarii unui judecator pentru ocuparea…

- La aceasta ora nu avem semnalate drumuri naționale sau autostrazi cu circulația oprita sau cu restricții de tonaj ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile, insa ninge. Sunt precipitații sub forma de ninsoare, izolat chiar cu depunere pe partea carosabila, in mai multe județe, respectiv in…

- Farmaciile pot elibera antibiotice fara reteta NUMAI in regim de urgenta si DOAR in doza necesara pentru cel mult 72 de ore, precizeaza un ordin al Ministerului Sanatatii, publicat in Monitorul Oficial. In plus, clientul trebuie sa dea o declaratie pe proprie raspundere ca nu a ridicat medicamentele…