In perioada 19-22 mai, Inspectoratul Școlar Județean Constanța, in parteneriat cu Primaria Cumpana, va organiza, in Campusul Școlar din comuna Cumpana, Olimpiada Naționala a Sportului Școlar - faza Naționala la Handbal gimnaziu baieți.Echipe participante: Școala gimnaziala „Ion Creanga” (jud. Suceava) Școala gimnaziala „George Emil Palade” (jud. Buzau) Școala gimnaziala „I.A. Bassarabescu” (jud. Prahova) LPS Targu Jiu Liceul Tehnologic „Stefan Hell” ...