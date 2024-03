Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce anul trecut tinerii voleibaliști ai LAPI Dej au reușit eventul, caștigand in premiera la categoria de varsta U19 atat titlul de Campioni Naționali, cat și Olimpiada Naționala a Sportului Școlar – liceu, anul acesta, la aceeași categorie de varsta, elevii antrenați de profesorul Victor Lazar…

- CEI MAI BUNI… La sfarșitul saptamanii trecute, la Colegiul Național “Cuza Voda” Huși, s-a desfașurat faza județeana a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar (ONSS) la șah, competiție organizata de Inspectoratul Școlar Județean Vaslui. La aceasta ediție au participat nu mai puțin de 50 de elevi, iar…

- La finele saptamanii precedente sala Unirea din Suceava a gazduit meciurile din cadrul ultimei etape din cadrul Campionatului Național de volei pentru juniori U17 și U19 , faza Elita-Semifinala. Echipele LPS Suceava de juniori au jucat pe teren propriu contra CSS Zalau și CSS Viitorul Cluj . S-au inregistrat…

- Olimpiada Naționala a Sportului Școlar – Șah Liceu, etapa județeana, și-a desemnat recent caștigatorii. Competiția a fost organizata de Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza", Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Clubul Sportiv Șah Suceava. La startul competiției s-au prezentat ...

- Sambata 02 martie 2024 s-a desfașurat la Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi Focșani etapa pe județul Vrancea a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar la tenis de masa (gimnaziu și liceu). Grupe de joc: • Baieți – Gimnaziu; • Fete – Gimnaziu; • Baieți – Liceu; • Fete – Liceu Clasamente (primii 3 jucatori…

- Zilele trecute s-a desfașurat Olimpiada Naționala a Sportului Școlar, faza județeana, șah – licee. Elevii Colegiului Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” din Zalau, Mihai Chiș și Iulia Nemeș, s-au clasat pe locurile II și III. Echipa a fost coordonata de profesoara Alina Cozac.

- Un baiat in varsta de 14 ani a muritm joi, dupa ce a fost lovit de un tren in municipiul Roman, judetul Neamt, potrivit news.ro.Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Neamt au anuntat ca politistii din cadrul Biroului Judetean Politie Transporturi Neamt au fost sesizati joi, in jurul orei…

