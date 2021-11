Stiri pe aceeasi tema

- La ultimul meci cu Saldatsenka in lot, CSM Bacau a invins ieri cu 29-26 (18-13) pe Universitatea Cluj. MVP-ul partidei a fost Vladuț Rusu, care a inchis poarta bacauana Reluarea Ligii Zimbrilor, dupa trei saptamani de pauza, a adus a doua victorie stagionala pentru CSM Bacau. Ieri, in etapa a noua a…

- La meciul cu Dobrogea Sud Constanța, programat duminica, de la ora 12.00, in Sala Sporturilor, „CSMeii” nu va conta pe antrenorul Sandu Iacob și pe jucatorii Costea și Serhel, toți trei fiind infectați cu noul Coronavirus La omul sarac nici boii nu trag. Ignorata de municipalitate in ceea ce privește…

- CSM Bacau ramane la cota zero puncte, dupa ce a fost invinsa acasa, sambata, cu 26-23 (13-10) de CSM Vaslui la capatul unui joc in care arbitrii mureșeni Nacu și Rucoi au inclinat fraudulos balanța catre echipa lui Armanu Trebuia sa fie meciul primelor puncte din campionat. Și, implicit, al relansarii…

- Minaur Baia Mare- CSM Bacau 30-28 (16-13) A treia etapa de campionat, a treia infrangere pentru prim-divizionara de handbal masculin, CSM Bacau, care a pierdut miercuri, la Baia Mare, in fața Minaurului, cu 30-28. Din nou o infrangere la mare lupta, din nou o infrangere ce-și gasește alibi in lotul…

- Cea de-a doua etapa a Ligii Zimbrilor s-a derulat sub semnul echipelor vizitatoare. Din cele șase jocuri (partida HC Dobrogea Sud- HC Buzau a fost amanata, constanțenii fiind angrenați in Liga Europeana, competiție in care au obținut calificarea in turul 2), nu mai puțin de patru au fost adjudecate…

- CSM Bacau- Dinamo Bucuresti 30-35 (15-19) Sambata, in etapa a doua a Ligii Zimbrilor, CSM Bacau a pierdut pe teren propriu cu scorul de 30-35 (15-19) partida cu campioana Dinamo Bucuresti. A fost așa cum ne așteptam: Dinamo a caștigat. Mai greu, mult mai greu decat o arata scorul, dar a caștigat. Oaspeții…

- Sambata, la debutul acasa in campionat, CSM Bacau primește vizita campioanei Dinamo București, intr-un meci care va incepe la ora 12.00. Accesul publicului in Sala Sporturilor este gratuit, dar se va face in baza protocolului medical anti-Covid Dupa Steaua, Dinamo. La mai puțin de o saptamana dupa infrangerea…

- Steaua București- CSM Bacau 35-29 (16-13) Prim-divizionara de handbal masculin CSM Bacau a inceput cu o infrangere ediția 2021-2022 a Ligii Zimbrilor. Duminica, in etapa de debut a campionatului, „CSMeii” au cedat cu 35-29 (16-13) partida susținuta pe terenul Stelei București. Cu probleme de efectiv…