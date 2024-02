Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a invins sambata trecuta pe CSM Sighișoara intr-un meci amical, Minaur a reușit sa treaca in aceasta dupa-amiaza și de Universitatea Cluj-Napoca, in al doilea și ultimul amical al iernii. Baimarenii s-au impus cu 36-32 (15-16), avand o repriza a doua mult mai buna, in care au marcat de 20 de…

- Sambata dupa-amiaza, Sala Polivalenta “Lascar Pana” a fost fgazda meciului amical de handbal masculin dintre CS Minaur Baia Mare și CSM Sighișoara. Baimarenii au avut doar 11 jucatori trecuți in raportul de joc. Trei jucatori au fost sau sunt la loturile naționale (Al-Khafadji, Nagy, Cumpanici), iar…

- CS Minaur Baia Mare incepe anul 2024 cu un meci amical, in compania echipei CSM Sighișoara. Disputa va avea loc sambata, 20 ianuarie, de la ora 15:00, in Sala Polivalenta din Baia Mare. Intrarea este libera. Primul meci oficial va fi in 2 februarie, in deplasare cu HC Buzau, in Liga Zimbrilor. Echipa…

- CS Minaur Baia Mare a invins sambata, 25 noiembrie, pe teren propriu, formația Dinamo Pancevo, scor 33-23 (16-11), in prima manșa a turului III din EHF European Cup. Dupa o prima repriza cu Minaur la carma și destul de echilibrata, in partea a doua a urmat distanțarea pe tabela, astfel ca baimarenii…

- CS Minaur Baia Mare a invins marți, 14 noiembrie, in deplasare, formația CSU Suceava, scor 37-30 (21-16), intr-un joc contand pentru etapa a 12-a a Ligii Zimbrilor la handbal masculin. Cu mulți jucatori absenți, Minaur a inceput excelent jocul, in minutul 10 conducand cu 8-1. Pana la pauza baimarenii…

- Echipa de seniori din cadrul CSM Sighișoara a pornit la drum catre Bacau unde sambata, 11 noiembrie, incepand cu ora 18:30, va juca in Sala „Romeo Iamandi", meciul din etapa a X-a a Ligii Zimbrilor. Sighișorenii vor juca meciul de handbal impotriva celor de la ACS HC Buzau 2012. „Ne așteapta un meci…

- Echipa de handbal masculin CS Minaur va juca maine, 11 noiembrie, cu CSM Bacau, joc din cadrul etapei cu numarul 9 din actuala ediție de campionat. Pentru echipa noastra urmeaza un tur de forța, cu cate doua meciuri pe saptamana. Vor fi meciuri atat din campionat, cat și din cupele europene. Etapa 10…

- Programul etapei a zecea Joi, 9 noiembrie: CSU din Suceava- CSM Constanța, SCM Politehnica Timișoara- CSM Vaslui. Vineri, 10 noiembrie, ora 17.30/ Pro Arena: Dinamo București- Potaissa Turda. Sambata, 11 noiembrie, ora 18.00, Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu”: CSM Bacau- Minaur Baia Mare. Ora 18.30:…