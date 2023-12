Stiri pe aceeasi tema

- Selectionerul echipei nationale de handbal feminin a Romaniei, Florentin Pera, a declarat, sambata, in conferinta de presa de dupa victoria cu Japonia, scor 32-28, de la Campionatul Mondial, ca este mandru de jucatoarele sale pentru ca au luptat pana la capat, potrivit agerpres.ro. “A fost un meci dificil…

- Romania a pierdut partida cu Germania, scor 22-24, și este pe punctul de a fi eliminata matematic de la Campionatul Mondial de handbal feminin, dar speranțele „tricolorelor” au fost prelungite de eșecul surprinzator pe care l-a suferit Danemarca in fața Japoniei. Romania ar mai prinde sferturile Mondialului…

- Florentin Pera, selecționerul naționalei Romaniei de handbal feminin, a analizat infrangerea cu Danemarca, scor 23-39, la Campionatul Mondial de handbal feminin. „Tricolorele” erau deja calificate in grupele principale inainte de meciul cu danezele, care mai conta pentru primul loc in grupa preliminara.…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a aflat de curand cu ce naționale se va duela in grupa principala III de la Campionatul Mondial. Dupa rezultatele de luni seara, Japonia, Germania și Polonia vor fi adversarele „tricolorelor“ in grupa principala III, iar meciurile sunt programate pe 7, 9 și 11…

- Selectionerul echipei nationale de handbal feminin, Florentin Pera, a declarat, dupa ce Romania a invins Serbia, scor 37-28, si s-a calificat in grupele principale ale Campionatului Mondial de handbal feminin, care are loc in Danemarca, Norvegia si Suedia, ca este mandru de jucatoarele sale.„Sunt mandru…

- Romania - Danemarca este a treia partida la Campionatul Mondial de handbal feminin, marți, de la ora 21:30. Echipa lui Florentin Pera are nevoie de punct pentru a-și imbunatați situația din urmatoarele 3 meciuri, in grupa principala. In grupa principala, urmatoarea faza de la CM de handbal feminin,…

- Selectionerul echipei nationale de handbal feminin a Romaniei, Florentin Pera, a declarat, vineri seara, dupa victoria cu Chile, ca formatia sa a fost cu siguranta mai buna si s-a aratat satisfacut de succesul elevelor sale „Romania a fost echipa mai buna in opinia mea. Am jucat foarte bine in prima…

- Selectionerul echipei nationale de handbal feminin a Romaniei, Florentin Pera, a declarat, vineri seara, dupa victoria cu Chile, scor 44-19, din meciul de debut la Campionatul Mondial din Danemarca, Norvegia si Suedia, ca formatia sa a fost cu siguranta mai buna si s-a aratat satisfacut de succesul…