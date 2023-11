Handbal: Corona, egal cu Zalăul lui Tadici. Arbitraj scandalos! Intr-un duel din etapa a 10-a a Ligii Florilor la handbal feminin, Corona Brașov a terminat la egalitate, mai devreme, in Sala Sporturilor, duelul cu HC Zalau, scor 28-28, la pauza 10-15. Arbitrajul a fost execrabil, cu multe momente in care oaspetele au fost clar avantajate. Prima repriza a aparținut in totalitate aproape formației lui Gheorghe Tadici, care a intrat la pauza cu un avans de cinci goluri. In pofida unui arbitraj ostil, fetele lui Alin Bondar au echilibrat meciul și s-au apropiat chiar la un punct, 16-17. Oaspetele au avut din nou un avans de 3 goluri cu zece minute inaintea finalului,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

