Hamilton Central Europe continua investițiile in producția interna de componente destinate propriilor produse, cu componente metalice. Compania este singura din Romania producatoare de seringi microlitrice, pompe de dozaj și module de pipetare destinate laboratoarelor de cercetare din intreaga lume. Dupa o investiție de peste 4,5 milioane de euro in departamentul de Prelucrari Mecanice prin Așchiere