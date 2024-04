Stiri pe aceeasi tema

- Compania multinaționala turco-spaniola Beycelik Gestamp deschide in acest an o noua fabrica in Romania, vizavi de actuala fabrica pe care o are in comuna Darmanești (Argeș), la 20 de kilometri de Pitești.

- Extinderea activitații grupului belgian Sonaca in Romania prin construirea unei noi fabrici reprezinta o veste imbucuratoare pentru industria aerospațiala și pentru economia țarii. Investiția de 38 de milioane de euro in noua fabrica va aduce beneficii semnificative atat in ceea ce privește creșterea…

- Compania turca de investitii Ussuri Capital intentioneaza sa construiasca o noua fabrica de oteluri plate cu emisii reduse de carbon in Romania, informeaza Samp;P Global. Compania va utiliza deseuri din piata locala, ceea ce va ajuta mult Romania, care are probleme mari cu reciclarea deseurilor, potrivit…

- Compania germana BMW Group anunța marți dimineața ca va deschide in Cluj-Napoca un centru de dezvoltare de soluții software, printr-un parteneriat cu NTT DATA, una din cele mai mari companii de servicii IT din lume, unde va angaja 250 de dezvoltatori software pana la finalul a anului, scrie Economedia.…

- Tesla va deschide o fabrica intr-un oraș din Romania. Primarul susține ca numarul de angajați va fi de cel puțin 200 intr-o prima etapa, urmand a fi triplate, in viitor. Partea grupului ceh TESLA, Tesla Energy Storage, dezvaluie intenția de a construi o fabrica de baterii intr-un oraș din Romania. Bateriile…

- Cel mai renumit constructor de mașini electrice din lume va deschide o fabrica intr-un oraș din Romania. Primarul localitații susține ca vor fi circa 200 de angajați inițial, cu perspectiva de triplare in viitor.

- BYD, cel mai mare producator de mașini electrice din lume, are ambiții mari de expansiune pe toate piețele importante din lume. Dupa ce, la finalul lui 2023, compania chineza a anunțat ca va construi o fabrica de mașini electrice in Ungaria pentru a se extinde in Europa, acum aceeași compania vrea sa…

- Vești proaste la inceput de an pentru angajații fabricii de frigidere Haier din Ariceștii Rahtivani. Compania a anunțat ca va disponibiliza 40% din personal in perioada urmatoare. Din pacate, sute de angajați vor ramane fara un loc de munca. Haier Tech face concedieri masive La inceputul lunii februarie,…