- Miscarea islamista palestiniana Hamas a amenintat luni seara ca va ucide ostaticii israelieni in Gaza ca reactie la raidurile israeliene asupra enclavei palestiniene, potrivit unui comunicat, relateaza AFP.

- Armata israeliana anunța ca va efectua una dintre cele mai mari lovituri aeriene efectuate vreodata impotriva Hamas in Fașia Gaza asediata.Presa israeliana a relatat, de asemenea, ca Israelul a lovit 1.000 de ținte in Gaza, adaugand ca armata a anunțat ca va continua loviturile aeriene asupra Gaza,…

- Cel putin 256 de persoane au murit in Fasia Gaza in atacuri israeliene in urma ofensivei lansate de organizatia extremista palestiniana Hamas asupra Israelului, a anuntat duminica Ministerul Sanatatii din Gaza, citat de DPA.Printre morti se numara 20 de minori, a spus ministerul, adaugand ca 1.788 de…

- Gruparea islamista palestiniana Hamas a lansat sambata, 7 octombrie, un atac fara precedent asupra Israelului, tragand mii de rachete din Fașia Gaza in Israel, in timp ce zeci de luptatori s-au infiltrat.

- Mișcarea șiita libaneza Hezbollah, care dispune de un puternic brat armat, a felicitat sambata miscarea islamista palestiniana Hamas pentru „operatiunea sa eroica la scara mare” impotriva Israelului.