- Volumul "Despre destin. Un dialog (teoretic si confesiv) despre cea mai dificila tema a muritorilor", de Gabriel Liiceanu si Andrei Plesu, a fost lansat si este disponibil in libariile din tara, potrivit news.ro.De asemenea, cartea poate fi comandata de pe site-urile Libhumanitas, Carturesti,…

- Lumea poveștilor este extrem de incapatoare și, cu toate ca este vizitata mai ales de copii, și adulții se pot pierde ocazional prin labirinturile ei.De-a lungul timpului, multe povești au captat atenția copiilor și i-au ajutat sa iși dezvolte imaginația, sa iși imbogațeasca limbajul și sa nu fie niciodata…

- O lucrare importanta, scrisa de academicianul roman Ion Simionescu, in anul 1939, este "O tara din povesti", vol. I, care prezinta, alaturi de imagini, cele mai frumoase locuri dobrogene. Cartea ii este dedicata stimatului coleg A. Lapedatu, profesor la Universitatea din Cluj. Un alt aspect notabil…

- Planeta Jupiter este cea mai mare din sistemul solar și a cincea planeta de la Soare. Planeta este unul dintre cele mai stralucitoarea obiecte vizibile cu ochiul liber pe cerul nopții și este denumita dupa zeul roman Jupiter. Vezi ce caracteristici fizice are planeta Jupiter. Planeta Jupiter este in…

- Mircea Cartarescu va lansa "Nu striga niciodata ajutor", primul volum de poeme dupa 30 de ani, la editura Humanitas. Cartea este disponibila la precomanda."Primele mele poeme dupa o mica pauza de 30 de ani. Ce-am facut in toata vremea asta? Am tanjit dupa poezie", a scris Cartarescu pe Facebook.…

- O serie de 25 de romane scrise de femei sub pseudonime masculine au fost reeditate sub numele adevarate ale autoarelor, pentru a marca cea de-a 25-a aniversare a Women's Prize for Fiction, una dintre cele mai prestigioase distinctii literare din Marea Britanie, informeaza bbc.com si The Guardian,…

