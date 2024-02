Stiri pe aceeasi tema

- Filmul „Sleeping Dogs”, un film cu caștigatorul Oscar-ului Russell Crowe, bazat pe o carte a autorului roman Eugen Ovidiu Chirovici, urmeaza sa fie lansat in cinematografele din SUA pe 22 martie 2024, transmite, miercuri, Ambasada SUA la București. Filmul „Sleeping Dogs” urmarește povestea unui fost…

- In 2023 se inregistreaza cel mai ridicat volum al capturilor de țigarete ilicite in Romania in ultimii 5 ani, potrivit datelor centralizate pe ro . Spre comparație, in 2018 autoritațile romane au capturat in total 112 milioane de țigarete. Autoritațile romane au capturat peste 150 de milioane de țigarete…

- (P) „Tu te iubești pe tine?”, intrebarea care pulseaza la inima carții vibrante a Catalinei Aciobaniței, dezvelita intr-o seara magica la Botoșani. Volumul aduna 33 de povești uimitoare, fiecare sculptata cu pasiune și curaj de femei extraordinare, care iși impartașesc sufletul și invațaturile vieții.

- Multa lume se intreaba ce vom face, ca ziariști independenți, in anul care vine. Acest text explica de ce inca nu avem un raspuns cert. Scriitorul Martin Amis povestește cum, in plina seducție a ideologiei comuniste in Europei de Vest, in 1968, a aparut o lucrare intitulata „Marea teroare”. In ea, istoricul…

- In ziua de 7 aprilie a anului 1931, in Bailesti, judetul Dolj, intr-o familie cu cinci copii, se nastea unul dintre cei mai mari actori de teatru si film ai Romaniei: Amza Pellea. Amza Pellea a murit la doar 52 de ani, intr-o zi de 12 decembrie, in anul 1983, la Bucuresti. A fost inmormantat la Cimitirul…

- Inceputul se afla in urma, in anii copilariei, cred c-am mai spus, dar daca este vorba despre prima mea carte, atunci ar trebui sa spun ca prin studenție imi adunasem un volum de proza scurta, specie foarte la moda pe-atunci.

- Cartea-ghid „Ups, pubertatea! Cum arata lumea adolescenților de azi și cum vorbim cu ei despre teme dificile“, scrisa de Cara Natterson, medic pediatru și autoare de succes, și Vanessa Kroll Bennett, experta in pubertate și gazda unui podcast popular, a fost lansata marți, 21 noiembrie, la libraria…