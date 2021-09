Hală cu echipamente electrice, distrusă de un incendiu O hala din municipiul Roman, in care se aflau depozitate echipamente electrice, a fost distrusa, duminica, de un incendiu care a izbucnit din cauza unui scurt-circuit. Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, maiorul Andrei Grancea, a declarat ca arderea s-a produs pe o suprafata de circa 280 metri patrati. „Pagubele sunt insemnate, respectiv echipamente electrice, scule si accesorii de lucru, echipamentele de protectie si obiectele vestimentare ale angajatilor“, a precizat purtatorul de cuvant al ISU Neamt. Incendiul a fost lichidat, dar un echipaj de la ISU Neamt a ramas sa supravegheze zona, pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

