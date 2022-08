Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul lansator de rachete multiple MARS II donat de Germania a ajuns in Ucraina. Anunțul a fost facut de ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov. Intr-un mesaj in care a salutat venirea in Ucraina a celui de-al treilea frate din familia „Long Hand” (o aparenta referința la celelalte lansatoare…

- Ucraina a anuntat, vineri seara, ca a primit un prim transport de sisteme lansatoare de rachete multiple M270, care se adauga arsenalului de artilerie cu raza lunga furnizat deja de Occident, transmit Reuters si AFP. „Primele MLRS M270 au sosit. Ele vor fi o buna companie pentru HIMARS pe campul de…

- Autoritațile pregatesc o noua taxa pentru toți romanii: taxa de carbon. Fiecare gospodarie va fi impozitata, iar taxa va fi calculata in funcție de gradul de poluare pe care il genereaza. Anunțul a fost facut de ministrul Mediului Tanczos Barna care a precizat ca masura va fi aplicata incepand cu 2027…

- Moscova susține ca rușii au tras rachete impotriva unui depozit de arme și nu impotriva unui Mall. Ministerul rus al Apararii a declarat marti ca fortele sale au tras rachete impotriva unui depozit de arme in orasul ucrainean Kremenciuk, dupa care explozia ulterioara a munitiei a declansat un incendiu…

- Zeci de rachete au fost trase din Belarus, aliatul diplomatic al Moscovei, catre regiunea de frontiera Cernihiv, in Ucraina, situata la nord-est de Kiev, anunta sambata armata ucraineana, relateaza AFP. „In jurul orei (locale) 5.00 (si ora Romaniei), regiunea Cernihiv a fost bombardata masiv cu rachete.…

- Presa ucraineana a publicat imagini cu primele doua lansatoare de rachete HIMARS care au inceput deja sa fie folosite pe frontul din Ucraina. „Activitatea a doua lansatoare de rachete HIMARS poate fi deja evaluata pe linia frontului”, se arata intr-o postare publicate pe contul de Twitter al publicației…

- Marea Britanie va furniza Ucrainei lansatoare de rachete cu o raza de actiune de 80 de kilometri pentru a face fata ofensivei ruse, a anuntat, luni, Ministerul Apararii. Aceste sisteme de lansatoare de rachete multiple (M270 MLRS) vor permite „cresterea semnificativa a capacitatile fortelor ucrainene”,…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat, marți, ca profesorii nu vor avea voie sa ofere meditații elevilor din clasele in care predau. „Vom avea clarificat și fenomenul meditațiilor care se practica in orice stat al acestei lumi. Sigur, avem și o condiție pentru a preintampina un anumit gen de…